Sheinbaum convocará a jóvenes mexicanos para digitalizar los almacenes de medicamentos

Durante la entrega de la rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen, en el estado suroriental de Campeche, la mandataria adelantó que presentará el proyecto la próxima semana en una de sus conferencias matutinas.

“Es una transformación digital para beneficio del pueblo”, expresó.

Sheinbaum explicó que buscará integrar un equipo con egresados del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y una universidad de Campeche.

El objetivo, señaló, es organizar los almacenes y automatizar sus operaciones para que los medicamentos solicitados por los hospitales puedan llegar con rapidez.

“Quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar”, afirmó.

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La presidenta vinculó la iniciativa con problemas que ha detectado durante sus visitas a establecimientos sanitarios, entre ellos la falta de insumos que ya fueron comprados y permanecen en bodegas.

Como ejemplo, relató que un hospital carecía de un tipo de guantes especiales disponibles en un almacén de Quintana Roo, también en el sureste del país.

Cuestionó además que algunos procedimientos para solicitar materiales todavía requieran trasladar oficios físicamente, con el tiempo y los recursos que eso implica.

La mandataria indicó que consultará a médicos y enfermeras para comprobar los avances de la modernización y reiteró que su Gobierno contratará más especialistas.

Durante su intervención no precisó el presupuesto del proyecto, las condiciones de incorporación de los jóvenes ni el calendario para poner en funcionamiento los almacenes digitalizados.

La mandataria mexicana ha insistido en modernizar el sistema público de salud para corregir deficiencias en la entrega de medicamentos y la atención hospitalaria, mientras su Gobierno negocia mejoras salariales y laborales con trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).