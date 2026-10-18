Teletón recauda en Venezuela más de 2.300.000 de dólares para afectados del doble sismo

El evento superó la meta inicial, que era la recaudación de 1.500.000 dólares, y también la segunda de 2.250.000, de acuerdo a Venevisión.

Este Teletón concluyó a medianoche y tuvo una programación ininterrumpida de 15 horas durante el sábado que combinó transmisión en vivo de radio y televisión.

Venevisión informó que los donativos se destinarán a causas que llevan organizaciones como Cáritas Venezuela -brazo de acción social de la iglesia católica-, el Hospital Ortopédico Infantil en alianza con la Fundación Juan Pablo Dos Santos -que trabaja en la dotación de prótesis para amputados que dejó el terremoto- y Fe y Alegría, que tiene una red de escuelas en el país.

En agosto, Venevisión informó que "todos los donativos nacionales e internacionales se canalizarán íntegramente a través de la plataforma de United Way Worldwide y su brazo ejecutor en el país, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, institución de la cual Venevisión es miembro activo".

El presidente de Dividendo Voluntario para la Comunidad, Ramón Ostos, dijo el sábado a EFE que su organización distribuirá los fondos partir del lunes.

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La firma global Ernst & Young se encargará de la auditoría para respaldar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las donaciones.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales, que no incluye la cifra de amputados.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió en julio pasado que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.