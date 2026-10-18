Trump defiende el alivio a las sanciones a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El mandatario firmó el viernes pasado una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, aprobadas por el Congreso, lo que ha generado rechazo y preocupación entre los congresistas, incluso los de su mismo partido.

"Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones", escribió el presidente en un mensaje de Truth Social.

Aseguró que se están logrando avances, incluidas las negociaciones para la liberación de rehenes.

El presidente subrayó que "lo más importante" es que Rusia "está haciendo muy poco" para ayudar a Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo. "Quiero que siga siendo así, y así será, a menos que personas estúpidas se interpongan en el camino", añadió.

Trump volvió a cargar contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que acusó de utilizar las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, "a sabiendas" de que estos ataques "perjudican gravemente" los mercados mundiales del combustible, incluidos los de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo mucho por ello; sin embargo, Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel al mercado mundial a un precio bajo", estimó el mandatario estadounidense, que ha enfrentado una caída histórica en su aprobación debido a los altos costos de los combustibles, según la última encuesta de Ipsos.

El mensaje de Trump se da poco después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresara su preocupación porque se eximiera a Rusia de las sanciones.

Johnson dijo que aún no ha conversado con Trump, pero ha estado en contacto con la Casa Blanca y ha dejado saber el malestar entre las filas republicanas en el Congreso.

Por ejemplo, el congresista Michael McCaul, republicano por Texas, declaró que Putin responderá a las concesiones de Trump "con desprecio hacia Estados Unidos y una mayor violencia contra ucranianos inocentes".

"Insto al presidente a cambiar de rumbo, aplicar estas sanciones y retomar el principio —cuya eficacia ha quedado demostrada con el tiempo— de que una paz duradera se logra mediante la fortaleza, no mediante la complacencia", dijo en un Mensaje.

La decisión de Trump se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.