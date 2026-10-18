UE condena ataques de colonos a diplomáticos europeos y exige "responsabilidades plenas"

"La UE condena enérgicamente los últimos ataques perpetrados por colonos violentos en Cisjordania, incluidos los dirigidos contra diplomáticos europeos", dijo el portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

Asimismo, mostró su satisfacción por las declaraciones de algunos representantes israelíes condenando los hechos, pero pidió "que se exijan responsabilidades plenas y se adopten medidas efectivas para impedir que continúen los actos de violencia y el acoso violento contra los palestinos —incluso durante la actual temporada de recolección de aceitunas— y contra los periodistas".

La delegación diplomática se encontraba ayer realizando una visita de campo después de que este viernes milicias de colonos israelíes hirieran a al menos ocho agricultores palestinos y prendieran fuego a tres vehículos en diferentes pueblos próximos a Ramala, durante la primera semana de la recogida de la aceituna.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, condenó la agresión sufrida por el alcalde de Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux, quien viajaba con la delegación, y pidió a las autoridades israelíes que detengan a los responsables y los lleven ante la justicia.

Por otro lado, su homólogo belga, Maxime Prévot, denunció que un vehículo del cónsul general belga "sufrió daños" y puso de relieve que los palestinos "se enfrentan a esta violencia a diario".

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Finalmente, el comunicado europeo insistió en que Israel debe respetar plenamente el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, así como poner fin a la expansión de los asentamientos ilegales en territorio palestino.