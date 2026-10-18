Uruguay y Argentina activan alertas por la desaparición de una adolescente de 15 años

Así lo comunicó este domingo el Ministerio del Interior de Uruguay, que activó en ese país la 'Alerta Amber'. Ambos mecanismos están destinados a la búsqueda temprana de menores de edad ausentes.

Rodríguez Caraballo fue vista por última vez por su padre, en su casa a las 6:30 horas (9:30 hora GMT). Entre su descripción física se detalla que tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez trigueña. No hay datos sobre cómo estaba vestida.

"Ella estaba en el cuarto, y entre seis y media y siete y media de la mañana ya no estaba más", declaró su padre, Hernando Rodríguez, al noticiero local Telemundo.

La familia aseguró que la joven no acostumbraba a salir sola de su casa y que abandonó los estudios porque sufría acoso.

"Teniendo en cuenta que la última ubicación de la menor se registra en el Departamento de Paysandú, limítrofe con Argentina, desde un primer momento se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales del vecino país", indica el comunicado del Ministerio del Interior.

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Desde Argentina, tomaron el caso las Fuerzas Federales, la Oficina Central Nacional Interpol de Buenos Aires y la Policía Provincial de Entre Ríos.

"La investigación continúa en Uruguay mediante el trabajo del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol con el apoyo de todas las unidades de la Policía Nacional y las coordinaciones internacionales correspondientes", concluye el texto.

Para la activación de la Alerta Amber en Uruguay es necesario que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que pueda presumirse que en la génesis de su ausencia "haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro" y que el mayor responsable brinde su consentimiento para la difusión de los datos del menor.

La herramienta fue impulsada en 2024, por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el lanzamiento oficial del sistema fue en julio de este año cuando se firmó un convenio con la empresa Meta, para enviar la alerta a través de Instagram, Facebook y Messenger a quienes se encuentren cercanos al lugar de la desaparición.