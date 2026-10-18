Video: muere un sacerdote en Ecuador tras caerle una cruz durante una misa

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, luego de que una cruz se desprendiera de la pared mientras celebraba una misa transmitida en directo. La institución religiosa no precisó las causas de la muerte.

Según informaciones difundidas por medios digitales y videos compartidos en redes sociales, el accidente ocurrió durante la celebración de la misa diaria del sacerdote en Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con el medio El Heraldo de México, la cruz estaba colocada en la pared detrás del religioso y cayó sobre él aproximadamente en el minuto 27 de la transmisión. En la grabación también se escuchan gritos de los fieles presentes en el templo.

Hasta el momento, la Arquidiócesis de Guayaquil no informó si el sacerdote murió en el lugar o después de recibir asistencia médica. Tampoco ofreció detalles sobre las circunstancias en que se desprendió la cruz.

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Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento

La institución eclesiástica comunicó el sábado la muerte del sacerdote mediante una esquela firmada por el cardenal arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera.

En el mensaje, la arquidiócesis señaló que Sánchez Molinari, quien ejercía como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

Asimismo, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia redentorista, los familiares y amigos del religioso, y pidió oraciones por el eterno descanso de su alma.

¿Quién era el padre Patricio Sánchez Molinari?

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732.

La parroquia que tenía a su cargo está dedicada a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una advocación mariana vinculada históricamente con los redentoristas. En 1866, el papa Pío IX confió a esta congregación la custodia del icono original de la Virgen, venerado en la iglesia de San Alfonso, en Roma.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de condolencia en redes sociales, mientras la arquidiócesis se sumó a las muestras de pesar por la muerte del religioso.