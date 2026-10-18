Zelenski considera que sería un "error histórico" si EE.UU. se pone del lado de Rusia

"Queremos confiar en él. Espero que cambie sus decisiones, porque creo que todo son errores, y eso no nos ayudará ni a nosotros ni a Estados Unidos", indicó Zelenski en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC News.

Sus comentarios ocurren después que el presidente estadounidense, Donald Trump, eximiera a Rusia de las sanciones contempladas en un una ley, que también aplica a Irán, y que lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, y que fue aprobada en el Congreso, el 18 de septiembre.

El pasado viernes Trump firmó una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de esta ley, alegando interés nacional.

Quedan eximidas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Una orden ejecutiva que lamentó Zelenski al considerar que Graham fue "un gran defensor de la paz y de Ucrania".

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Sin embargo, la decisión de Trump, que le ha valido críticas tanto de republicanos como demócratas, no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.

Esta última orden ejecutiva ocurrió luego de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Trump anunció el pasado 9 de octubre que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía.

Zelenski afirmó hoy que ese acuerdo por el diésel “fortalecerá la voluntad de Putin de ocuparnos” y que no tendría "una influencia real" en el precio del petróleo en Estados Unidos porque el aumento de los precios se debía al bloqueo del estrecho de Ormuz, no a Ucrania.

El presidente ucraniano indicó además que cree que la decisión de limitar temporalmente Starlink a su país -utilizado para interceptar drones propulsados ​​a reacción-, impuesta por la empresa SpaceX de Elon Musk, fue una orden de Washington.

Sin embargo, Trump negó el pasado viernes que él o Musk hayan tenido algo que ver en el tema de Starlink.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también rechazó el sábado, antes de su viaje a Uzbekistán, que Washington haya estado implicado en ese asunto.

"No tenemos nada que ver con eso. No... Estados Unidos, nadie ordenó que se redujera la velocidad de Starlink. Ocurrió de forma espontánea, pero entiendo que ya se ha restablecido. Ha vuelto a la velocidad anterior", afirmó Rubio.

Durante la entrevista Zelenski también respondió al comentario de Trump de que él es "más difícil de tratar que Putin".

Al respecto indicó que "quizás no sea muy educado, pero es mejor tener socios que sean muy abiertos y claros que tener socios que sean unos asesinos, incluso con una sonrisa en la cara".

Zelenski también indicó que tenía previsto hablar hoy por teléfono con los negociadores estadounidense (que buscan un acuerdo de paz con Rusia) y que mantiene la esperanza de que se celebrará una reunión en los próximos días.

"Estoy muy abierto a ello, incluso con todas las difíciles circunstancias", aseguró a NBC.