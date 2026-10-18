Zelenski habla con emisarios de EE.UU., pero Trump vuelve a criticarlo

Trump y Zelenski han chocado luego de que el presidente estadounidense pausó las nuevas sanciones contra Rusia y cerró un acuerdo de diésel con Moscú, alimentando temores de que la Casa Blanca se estuviera inclinando hacia el lado ruso.

El republicano dijo que su homólogo ucraniano “no quiere poner fin” a la guerra con Rusia. Además, reiteró sus acusaciones de que Kiev estaba atacando deliberadamente refinerías rusas para perjudicar a su partido en las elecciones de medio término en noviembre.

Más temprano, Zelenski conversó con Witkoff y Kushner vía telefónica en medio de una intensificación de los ataques rusos y ucranianos contra infraestructuras energéticas de ambos países.

Los bombardeos rusos dejaron a miles de personas sin electricidad, mientras que San Petersburgo sufrió el mayor ataque con drones ucranianos desde el inicio del conflicto en 2022.

“Nuestros equipos continúan intercambiando información y están en contacto todos los días”, declaró Zelenski más temprano al anunciar, en su mensaje diario, que había hablado con Witkoff y Kushner.

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“Mucho depende” de Estados Unidos en este conflicto y “es evidente que hay muchas cuestiones en juego para todos nosotros y que esta guerra debe terminar”, subrayó.

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Zelenski precisó que durante la conversación abordó la entrega de sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot, cruciales para interceptar los misiles rusos.