Al menos cuatro fallecidos y municipios confinados por un temporal en España

Las fuertes lluvias han afectado con especial fuerza a la Comunidad Valenciana (este de España), donde hasta 145 municipios llegaron a estar confinados (ahora solo quedan 8 en esa situación).

Durante esta tarde, la situación podría complicarse en Cataluña (noreste), donde se prevé que puedan llegarse a anunciar restricciones puntuales de movilidad, concretamente en las zonas más próximas a la costa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó hoy la situación de "muy complicada" y pidió "mucha precaución" a la población, a la que instó a evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Hasta el momento, el temporal, bautizado como Adam, ha causado cuatro fallecidos: una mujer en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona, Cataluña) que fue arrastrada por una riera (lecho natural de las aguas pluviales) y tres en la Comunidad Valenciana, donde el temporal castigó con especial virulencia a la localidad de Oliva, uno de los pocos municipios que se mantienen confinados.

En Oliva murieron dos personas: una mujer con movilidad reducida que vivía sola y cuyo cadáver fue hallado por los servicios de emergencia en el bajo de su casa y un hombre que murió a causa de un infarto tras las inundaciones en un camping.

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Hasta una quincena de helicópteros siguen trabajando en la región de Valencia en el rescate de decenas de personas, entre otras localidades en Gandía, donde no llueve desde hacia varias horas, por lo que el alcalde del municipio, Manuel Prieto, lanzó un mensaje de tranquilidad.

"Los lechos del barranco de Beniopa han bajado muchísimo y el río Serpis, que eran los que más preocupaban, están controlados", indicó el alcalde, quien advirtió de que el Serpis todavía tiene un caudal importante "pero dentro de los parámetros", por lo que hay que mantener las medidas de precaución.

Pese a las víctimas y los importantes daños materiales, la situación va mejorando poco a poco en la Comunidad Valenciana por la bajada del agua acumulada, al tiempo que las miradas se centran ahora en Cataluña, donde la situación podría empeorar en las próximas horas.

Según el subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado , el episodio de lluvias será muy intenso, pero "nada tiene que ver" con el de la Comunidad Valenciana, por lo que pidió calma a la población.

Las lluvias torrenciales podrían dejar esta tarde local hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora, 60 litros en tres horas y hasta 100 en 24 horas, por lo que el Servicio Meteorológico ha emitido un aviso naranja por intensidad de lluvia con un nivel de peligro de cuatro sobre seis, sin llegar a ser una alerta roja.

En las mediterráneas islas Baleares, las intensas lluvias dejaron registros significativos de precipitaciones en las últimas 24 horas, con acumulados de 83,4 litros por metro cuadrado en Ibiza y de 75,9 litros en su aeropuerto.

De los diez puntos de España con más precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, cuatro están en Baleares: Ibiza, es Codolar, Lluc y Sant Elm.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que, aunque ha pasado la fase "más crítica" del temporal de lluvias torrenciales que afecta a la Comunidad Valenciana y Cataluña, la situación meteorológica "sigue siendo adversa".

De cara al martes, la previsión apunta a una tendencia a la estabilización por el alejamiento y la absorción de Adam por la circulación general de la atmósfera.