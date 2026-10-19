Araqchí y Lavrov apuntan a la diplomacia como salida a la guerra en Oriente Medio

"La posición compartida por Irán, Rusia y muchos otros países es que los problemas de la región no tienen solución militar y deben abordarse mediante la diplomacia y las vías políticas", dijo Araqchí en una rueda de prensa en Teherán junto con Lavrov.

El jefe de la diplomacia iraní apuntó a Estados Unidos e Israel como causantes de la "falta de seguridad en el golfo (Pérsico) y en el estrecho de Ormuz".

Araqchí, además, llamó a "poner fin de inmediato al genocidio en Palestina y al expansionismo del régimen israelí en el Líbano y Yemen".

Lavrov, por su parte, sostuvo que "es importante volver a la situación anterior a la crisis en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, lo que incluye restablecer la libertad de navegación y las garantías de que no se repetirán las agresiones".

Para ello, el diplomático ruso anunció su disposición para encontrar una solución al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

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Teherán y Washington mantienen un pulso por el control del estrecho de Ormuz, donde la República Islámica trata de detener el tránsito con ataques a buques y EE.UU. busca mantener la circulación de petroleros para controlar el precio del crudo.

Lavrov mantuvo que mantendrán su relación estratégica con Irán y mantuvo que en los primeros ocho meses de este año sus lazos económicos han crecido un 10 %.

"A pesar de las difíciles circunstancias internacionales, Rusia no tiene ninguna intención de revisar sus acuerdos de inversión con Irán y está en marcha el proceso de regreso del personal técnico a las instalaciones de la central nuclear de Bushehr", aseguró.

También mantuvo que Moscú ha enviado ayuda a Teherán, como cargamentos de medicamentos y productos alimenticios ante el cerco marítimo que sufre Irán y que dificulta su comercio.

La visita de Lavrov a Teherán se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliviara las sanciones a Rusia asegurando que Moscú no ayuda a Irán en su guerra con Washington, estancada desde hace meses.

Irán y Rusia han fortalecido sus relaciones en los últimos años, especialmente tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y en 2025 firmaron un acuerdo de asociación estratégica.