Bolsonaro cosecha el apoyo del sector agrícola pese a los aranceles de Trump

En ocho de los diez principales municipios agrícolas por valor de producción venció Bolsonaro frente al progresista Luiz Inácio Lula da Silva, y la sierra del estado de Rio Grande do Sul, la mayor región vinícola del país, no fue una excepción.

Un 79 % de los votantes del municipio de Flores da Cunha, el gran productor de vino de Brasil, optó por el ultraderechista y tan solo el 12 % por el rival.

“Soy de derecha al 100 %, es una cuestión de identidad”, declara con una sonrisa Christian Rancan, un viticultor de 26 años de la región que también ejerce de concejal de su pueblo.

Y esa postura no la cambia ni el arancel del 25 % sobre un tercio de la producción agrícola brasileña, desde la uva al arroz, impuesto en julio por Trump.

Lula ha acusado a Bolsonaro de pedir el arancel para perjudicarlo electoralmente, acusación que el segundo niega y que tampoco convence a la mayoría de agricultores.

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“Bolsonaro tiene más posibilidades de revertir el arancel porque es más próximo a Trump”, razona Rancan.

En la vinícola, donde flota un aroma de inicio de primavera, uvas del tamaño de un grano de arroz apenas están asomando en los racimos y la familia aguarda pacientemente la época de la cosecha, prevista para los meses de enero y febrero.

Las tres generaciones que trabajan en la propiedad ilustran bien el vuelco ideológico vivido en el mundo agrícola brasileño, que hoy representa alrededor de una cuarta parte del PIB en su sentido más amplio y que ejerce un peso político clave.

El abuelo y el padre de Rancan votaron a Lula en las primeras elecciones a las que se presentó más de tres décadas atrás, pero hace unos años se pasaron a la derecha por considerar que apoyaba más al campo.

La idea de que este bando político es más amigo se ha impuesto, pese a que la cosecha ha registrado récord tras récord en los últimos años y después que el Gobierno lanzase cuantiosos paquetes de crédito rural subsidiado.

Frustrado por la falta de apoyo, Lula soltó recientemente durante un acto de campaña que los agricultores deberían no solo votarlo, sino también “arrodillarse” por todo lo invertido en el sector durante su mandato.

“Las personas de la zona se tomaron muy a pecho esa declaración”, afirma Rancan.

Además, mientras que Lula ha endurecido las normas y la fiscalización para combatir la deforestación, Bolsonaro ha propuesto revisar el trabajo de los organismos ambientales, vistos con recelo por el sector.

Muchos agricultores, especialmente los viticultores, no coinciden tampoco con la política de liberalización comercial emprendida de forma entusiasta por Lula y cuya culminación fue el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero pasado.

Como parte de ese acuerdo, en diez años el vino europeo importado no enfrentará aranceles, lo que hace temer a los productores locales por su futuro.

“En calidad, mi vino no tiene miedo de pelear con el italiano, pero la tributación nos sube un 40 % el precio y nos vuelve anticompetitivos; el acuerdo va a matar a muchas empresas”, explica Maicon Galiotto, uno de los directores de otra vinícola de la región.

El desafío comercial se da justo cuando la empresa está en plena expansión, a punto de abrir un centro para visitantes y con planes de crecer un 10 % anual hasta 2030 y llegar a los 14 millones de litros en ventas.

Aunque Galiotto prefiere no hablar de candidatos específicos, defiende que el próximo Gobierno “favorezca” el crecimiento del campo con incentivos, como subsidios al seguro que protege a los agricultores de fenómenos climáticos extremos.

El Ejecutivo solía cubrir alrededor del 40 % del seguro, pero en los últimos meses redujo el presupuesto de forma sustancial, mientras que Bolsonaro ha prometido ampliarlo.

Rancan, por su parte, está enfocado en el lanzamiento de una botella de cabernet sauvignon conmemorativa llamada TRÉ, por “tres generaciones” de la familia, y lo que más quiere es un Gobierno que no se meta demasiado en sus asuntos.

“Lo central es que sea un presidente que no incomode”, resume.