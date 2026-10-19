Cámara de la Construcción del Uruguay apunta a la exportación y pide impulso del Gobierno

En el marco de la celebración por el Día de la Construcción y en presencia de autoridades del Gobierno, Ruibal dijo que es necesario dar impulso a la exportación de proyectos de desarrollo inmobiliario y a los servicios de construcción de las empresas uruguayas.

En diálogo con la prensa, aclaró que "ya hay muchas empresas constructoras que trabajan en la región", pero necesitan que el Gobierno uruguayo adopte otras medidas para apoyarlos en este sentido.

A modo de ejemplo, dijo que se podrían utilizar las embajadas "como cabecera comercial, para que los embajadores estén alineados" con estos intereses o firmar acuerdos Gobierno a Gobierno (también llamados G2G), para la ejecución de obras de infraestructura.

Además, planteó que es necesario que los proyectos uruguayos sean presentados "en los salones importantes del mundo del desarrollo inmobiliario para que la gente vea lo que es Uruguay y compre".

Ruibal también pidió al Gobierno operar una agencia nacional de infraestructura, mientras el sector privado hará su parte con el lanzamiento en marzo de 2027 del Consejo de Política de Infraestructura (CPI), como el que funciona en Chile para dar seguimiento a planes de infraestructura a largo plazo.

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El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, respondió a este planteo y propuso redoblar la apuesta y crear un sistema nacional y un fondo de infraestructura.

"Los uruguayos tienen hoy dentro de su sistema financiero nacional 47.000 millones de dólares, de los cuales una tercera parte está puesto en depósitos a largo plazo, el resto está todo a la vista, perdiendo dinero en la rosca financiera (...) El Uruguay tiene una enorme oportunidad de construir instrumentos que permitan canalizar estos recursos y este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana que nos permitan ser más productivos", sostuvo.

Y añadió: "Depende de nosotros si somos capaces de utilizar esa riqueza que tenemos ahí, que es la riqueza de nuestra gente, de los pequeños ahorristas, el talento de los uruguayos y la capacidad de las empresas que tiene el país, para poder canalizar ese ahorro y hacer un Uruguay mejor hacia el futuro".