El Gobierno argentino traslada 1.400 reclusos de la prisión que visitará el papa León XIV

"Son 74 internos que aguardan, como todos los argentinos, la definición sobre la posibilidad de la visita papal", dijo este lunes la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, durante una conferencia de prensa en la cárcel de Devoto, en la que estuvo acompañada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

Con estas palabras la ministra dejó claro que cuando el pontífice visite la cárcel de Devoto se encontrará sólo con esos 74 presos, quienes podrán participar en una bendición del papa.

La visita de León XIV a Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, aunque la reciente operación tras detectar un tumor en su pulmón generó dudas sobre una posible reprogramación de su gira latinoamericana, sin que hasta el momento se hayan anunciado cambios oficiales en el calendario.

La ministra explicó que el traslado del 90 % de la población carcelaria se ha producido en un "tiempo récord", es decir, en cinco jornadas.

El traslado de los presos, que comenzó hace una semana y se ha hecho en varias fases, ha sido cuestionada por los organismos de derechos humanos, por las condiciones en que se llevó a cabo y el mal estado sanitario y de alojamiento de la prisión a la que han sido llevados, en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los derechos de los presos no fueron respetados y los traslados se iniciaron sin aviso previo a familiares, abogados y organismos de control.

El organismo recogió testimonios de familiares de los reclusos que denunciaron "condiciones de alojamiento inhumanas", falta de medicamentos, colchones y frazadas o mantas, así como dificultades para acceder a productos de higiene.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) -organismo que vela por los derechos de las personas privadas de libertad- presentó un hábeas corpus colectivo ante la Justicia para llamar la atención sobre el procedimiento y reclamar garantías para las personas afectadas.

El trasiego de reclusos forma parte de un proceso de cierre de Devoto acordado entre el Gobierno argentino y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Estaba previsto que la mudanza se completara en 2020, una vez terminadas las obras de Marcos Paz, pero se retrasó durante años.