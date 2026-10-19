El huracán Trudy se degrada a tormenta tropical y se aleja de México,pero mantiene lluvias

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que el ciclón se degradó a tormenta tropical a las 03.00 hora local (09.00 GMT) y que su centro se localizaba a unos 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a nueve kilómetros por hora, alejándose progresivamente del territorio mexicano.

Según el pronóstico oficial, su circulación todavía ocasionará lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Jalisco, así como intervalos de chubascos, de entre cinco y 25 milímetros, en Baja California Sur.

También se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco, además de oleaje de entre dos y cuatro metros de altura en los litorales de ese estado y de Baja California Sur.

No obstante, el SMN prevé que tanto los vientos como el oleaje disminuyan gradualmente durante la jornada, conforme el sistema continúe debilitándose y alejándose de las costas mexicanas.

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El fenómeno había experimentado una rápida intensificación el pasado viernes, cuando alcanzó la categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

En ese momento, las autoridades meteorológicas advirtieron de que Trudy podría alcanzar la categoría 4 y acercarse durante el fin de semana a unos 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima, lo que motivó llamados a extremar precauciones ante posibles lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado.

Pese a su debilitamiento, el SMN avisó este lunes de que las precipitaciones todavía podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.