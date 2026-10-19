El índice de riesgo país de Argentina trepa a su mayor nivel en un año

El indicador elaborado por JP Morgan saltó este lunes un 4,6 %, a los 678 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde finales de octubre de 2025.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina anotaron este lunes pérdidas de hasta el 1,9 %.

El castigo a los títulos del país suramericano se ha acentuado desde hace casi un mes, luego de que se difundiera el dato oficial de la actividad económica de julio, con un sorpresivo hundimiento del 2,9 % con respecto a junio que hace prever otro trimestre negativo, tras el mal desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre del año.

El Gobierno afirma, sin embargo, que el aumento del riesgo país tiene que ver con factores externos -la inestabilidad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio- y no con factores domésticos.

"La suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global", aseveró este lunes el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier.

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Los datos oficiales muestran caídas en sectores ligados al deprimido mercado doméstico, como la industria, el comercio y la construcción, un panorama pese al cual el Gobierno de Milei ratifica que mantendrá su política económica.

Ravier aseguró este lunes que la política económica de ajuste fiscal "no va a cambiar" porque "es exitosa para bajar la inflación", con una tasa que se ubicó en el 33,4 % interanual en septiembre pasado.

La incertidumbre sobre la marcha de la economía alimenta, a su vez, las dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales que celebrará Argentina en 2027, en las que Milei buscará su reelección.

Muchos inversores temen que, por el fastidio de sectores sociales de ingresos medios y bajos ante la marcha de la economía, Milei fracase o, al menos, tenga muchas dificultades para lograr la reelección en 2027.

"El escenario político todavía no ofrece definiciones sobre las estrategias electorales, mientras disminuyen las probabilidades implícitas de reelección del Gobierno, reflejadas en la valuación de los instrumentos financieros", observó este lunes el economista Gustavo Ber.

Respecto a la "incertidumbre electoral", Ravier dijo que el Gobierno "está construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones".

Los inversores también temen que Argentina experimente dificultades para hacer frente a sus abultados compromisos de deuda el próximo año.