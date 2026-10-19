Lecornu advierte de intento de desestabilización de ultraizquierda para las Presidenciales

"Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", advirtió Lecornu en una comparecencia ante la prensa tras celebrar una reunión de crisis en la sede del Gobierno.

El primer ministro ahondó en que ese movimiento de extrema izquierda "quiere organizar un profundo desorden en el país hasta las elecciones presidenciales", según la información compartida por los servicios secretos en la reunión de hoy.

Ante esa amenaza, Lecornu aseguró que el Gobierno trabajará para "proteger" los comicios, previstos el 18 de abril y el 2 de mayo, en primera y segunda vuelta.

El jefe del Gobierno señaló que esta amenaza plantea interrogantes sobre cómo garantizar la seguridad del proceso democrático, incluidos los candidatos y los actos de campaña de todas las formaciones políticas.

Recalcó que grupos violentos podrían imponer su propia agenda y poner en peligro la celebración de los comicios.

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Lecornu afirmó que abordará estas cuestiones con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y con los partidos políticos, a los que pidió asumir su responsabilidad ante la violencia.

Para tratar de hacer frente a la ola de disturbios del fin de semana, que dejaron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas, Lecornu anunció hoy que pedirá a las Prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia, sin concretar todavía cuáles.

Lecornu no descartó la necesidad del estado de emergencia si fuese necesario y advirtió de que "bajo ningún concepto se tolerará que (los saqueos) se instalen".

"Es un milagro que no haya habido víctimas mortales", ahondó el primer ministro, quien incidió en culpar a "la extrema izquierda" de los desórdenes y disturbios producidos durante el día y "a la delincuencia general" de los ocurridos durante la noche.