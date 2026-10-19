Más de 200 mascotas permanecen en refugios tras inundaciones en el sur de Paraguay

Sandra Ávalos, de la ONG SOS Animal Ayolas, indicó a EFE que la mayoría de los animales fueron llevados a 17 albergues habilitados por las autoridades en esa zona, que acogen a unas 221 familias evacuadas por las inundaciones, y otros están en casas de acogida.

"Hay una emergencia continua, se vaticina que esto va a durar aproximadamente cuatro meses", indicó Ávalos, quien instó a "respetar toda clase de vida y no dejar a nadie atrás" en medio de las inundaciones.

Cerca de 50 voluntarios, integrantes de las Fuerzas Armadas y bomberos rescataron a las mascotas la semana pasada en al menos cinco barrios de Ayolas que, según Ávalos, están "inundados totalmente".

La búsqueda de los animales se realizó en lanchas, ya que el agua alcanzó los techos de muchas viviendas, relató la activista, quien indicó que las mascotas permanecían en árboles, encima de los techos o fueron encontrados en pequeñas islas que se formaban en medio de las aguas.

La Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) informó este lunes que en Ayolas, ciudad bordeada por el río Paraná, unas 1.040 familias han sido afectadas por las inundaciones (unas 3.244 personas).

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