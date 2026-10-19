Multa para quienes escuchen música a todo volumen en autobuses ingleses

En virtud de estos poderes a cargo de las autoridades locales -que aún deben recibir la firma oficial del Gobierno-, los pasajeros a los que se les pide que bajen el volumen pero se nieguen, serán bajados del autobús y, además, multados.

La medida tiene como objetivo atajar los comportamientos considerados antisociales, por lo que las autoridades ponen hoy en marcha una campaña para recordar a los usuarios que deben utilizar auriculares en los autobuses, bajo el lema "comparte el viaje, no el ruido", advirtiendo de que, de lo contrario, serán multados.

"Todos hemos estado alguna vez en un tren cuando alguien empieza a reproducir música o vídeos a todo volumen desde su teléfono. Es algo que pone de los nervios y puede arruinar el trayecto rápidamente. Por eso, lanzamos una campaña para recordar a los pasajeros que deben usar auriculares en los trenes", dijo el primer ministro, Andy Burnham.

"Es algo sencillo, pero que hará que los viajes sean un poco más agradables para todos", agregó Burnham a los medios.

Asimismo, la ministra de Transporte, Heidi Alexander, subrayó que conseguir pequeños cambios en el comportamiento de la gente pueden marcar la "diferencia" a la hora de viajar en transporte público.

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El director ejecutivo de la organización Campaña por un Mejor Transporte, Ben Plowden, afirmó que el comportamiento antisocial puede suponer "un verdadero obstáculo" para el uso del transporte público.

En el caso de los trenes, que incluye el metro de Londres, está prohibido escuchar música a todo volumen o cualquier tipo de sonido que cause molestias a otros pasajeros o al personal del tren.

Las personas que se nieguen a apagar la música tras ser advertidas pueden ser expulsadas del tren por el personal o la policía. Legalmente, estos infractores se enfrentan a juicios rápidos que pueden acarrear multas de hasta 1.000 libras (1.190 euros).