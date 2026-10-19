Sheinbaum admite charlas con Trump sobre gas y Pemex, pero niega presiones por T-MEC

“Pues sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara que en México no se puede eso", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en referencia a una presunta petición de EE.UU. de recibir activos de Pemex o de incrementar la compra de gas natural a cambio del acuerdo comercial.

Sheinbaum aclaró la naturaleza de sus conversaciones telefónicas con Trump, precisando que los temas energéticos y comerciales se abordan dentro del marco constitucional mexicano y sin presiones o condicionamientos para el acuerdo comercial.

Las declaraciones de la mandataria ocurren en medio de la revisión conjunta del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), un proceso marcado por las presiones comerciales de Washington y la renegociación de reglas de origen en sectores clave como el automotriz y el energético.

Respecto a la participación de capital extranjero en Pemex, la presidenta subrayó que en las llamadas telefónicas ha explicado al mandatario estadounidense que la ley mexicana prohíbe la entrega de derechos petroleros, aunque aclaró que existen esquemas legales para empresas estadounidenses como contratistas de la petrolera estatal o en proyectos de licuefacción y exportación de gas.

"Hay otras formas de participación, por ejemplo, Sempra Energy tiene en Ensenada una planta de licuefacción de gas que importa de Estados Unidos y que exporta principalmente a Asia. Entonces hay distintos mecanismos que están dentro de la ley y hemos sido muy claros en ese sentido", indicó la gobernante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sheinbaum también explicó que México adquiere gas natural estadounidense para abastecer sus cinco nuevas plantas de ciclo combinado, pero precisó que la política de su Gobierno también busca fortalecer el desarrollo y la producción propia del hidrocarburo.

La mandataria rechazó además la postura estadounidense de que existan zonas del país gobernadas por los cárteles del narcotráfico, atribuyendo ese tipo de discursos a la contienda electoral interna en Estados Unidos y destacando los resultados del país en la reducción de homicidios y del tráfico de fentanilo.

"Les aclaramos que no es así. Saben que ellos están en campaña y muchas veces quieren usar a México como parte de su campaña; nosotros hemos dicho no usen a México, bastantes problemas tienen allá que resolver", enfatizó.

Puntualizó que su última conversación telefónica con Trump se realizó el pasado 16 de septiembre y que ambas naciones mantienen canales abiertos a través de sus respectivos equipos de trabajo para avanzar en las negociaciones comerciales y en los esquemas de cooperación de seguridad.