América Móvil reporta alza de 7 % en beneficios netos durante tercer trimestre de 2026

Esta subida se dio a partir de que sus ingresos totales aumentaron un 7,6 % respecto al año anterior hasta alcanzar los 250.630 millones de pesos (13.600 millones de dólares, según su reporte enviado este día a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con este resultado la empresa acumuló 72.015 millones de pesos (unos 3.907 millones de dólares) en lo que va del año, un avance del 13,1 %.

"Registramos una utilidad neta de 24.282 millones de pesos (1317 millones de dólares) en el tercer trimestre, un 7 % superior a la del mismo período del año anterior. La utilidad neta equivalió a 41 centavos de peso por acción o 47 centavos de dólar por ADR", indicó la empresa.

Además, el reporte indicó que los ingresos por servicios crecieron un 7,2 %, impulsando un aumento de 8,9 % en el Ebitda, indicador que mide el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que alcanzó 102.000 millones de pesos (5.534 millones de dólares).

También señaló que el crecimiento de los ingresos por servicios "estuvo impulsado por un aumento de 6,3 % en los ingresos por servicios móviles", manteniendo prácticamente el mismo ritmo observado en los tres trimestres previos.

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Los ingresos por servicios de postpago también crecieron un 7,5 % anual, en línea con los niveles observados en los tres trimestres previos, mientras que los ingresos de prepago aumentaron un 4,3 %, ligeramente por debajo del 5,3 % registrado en el trimestre anterior.

"Los ingresos de postpago mostraron una aceleración en México, Brasil y Colombia, donde crecieron 8 %, 8 % y 12 %, respectivamente. Chile y Perú también registraron una mejora en sus tasas de crecimiento, alcanzando un 11,5 % y 7,5 %, respectivamente", expuso el reporte.

En prepago, "el crecimiento se desaceleró en México, en parte como consecuencia del proceso de registro de usuarios requerido por el regulador, así como en Brasil y Austria. En contraste, mostró una aceleración en Europa del Este, Centroamérica y el Caribe, y Ecuador.

La utilidad de operación ascendió a 57.113 millones de pesos (3.098 millones de dólares), un incremento anual de 13,9%, superando el crecimiento del Ebitda debido a que los cargos por depreciación y amortización aumentaron únicamente un 3,1 %.

América Móvil explicó que de enero a septiembre su gasto de inversión totalizó 76.000 millones de pesos (4.123 millones de dólares).

"Estas inversiones fueron financiadas totalmente con nuestro flujo de efectivo, lo que además nos permitió reducir nuestra deuda neta en 34.000 millones de pesos (1.844 millones de dólares) y distribuir 27.000 millones de pesos (1.465 millons de dólares) a nuestros accionistas", apuntó.

Al cierre del trimestre, la firma precisó que su deuda neta fue de 400.000 millones de pesos (21.703 millones de dólares), excluyendo arrendamientos, y fue equivalente a 1.21 veces deuda neta a EbitdaaL, frente a 1.52 veces al cierre de 2025.