Catar dice que siguen negociaciones entre EEUU e Irán en un terreno "cada vez más difícil"

"En este momento, estamos trabajando entre las partes, continuando nuestra labor como mediadores con Pakistán y otros en la región. Creo que una de las principales diferencias entre esta mediación y cualquier otra que hayamos hecho en el pasado es el hecho de que hay un enorme...no diría consenso, sino cooperación internacional sobre la mediación", aseguró durante su intervención en el Foro de Seguridad Global, que se celebra en Doha.

Bromeó que el hecho de que no esté "escuchando" sobre las negociaciones es "una buena señal" de que están haciendo el trabajo de "la manera correcta", dado que "las mediaciones suelen tener más probabilidades de éxito cuando se realizan a puerta cerrada".

"Uno de los mayores desafíos para cualquier mediación es el revuelo mediático que se genera a su alrededor. Vosotros hacéis un gran trabajo informando sobre las mediaciones, pero en muchas ocasiones la cobertura que se hace, especialmente cuando es irresponsable, conduce al colapso de las conversaciones", afirmó.

Indicó que se trata de un "proceso enorme" que incluye "el intercambio de mensajes entre ambas partes", así como la "creación de las realidades técnicas que compensen el déficit de narrativa".

Y todo eso está sucediendo de manera que "con suerte conduzca a un acuerdo", apuntó optimista Al Ansari.

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Aunque también aclaró que entienden y que no son ilusos de que "la situación sobre el terreno es cada vez más difícil".

"Y algo que hemos estado diciendo durante los últimos años, desde 2023, es que la escalada fuera de control significará que avanzamos en espiral hacia una guerra regional que se expandirá más allá de las fronteras de nuestra región y se volverá imparable cuando los mecanismos para resolver conflictos fallen debido a la complejidad y la naturaleza multinivel de este conflicto", zanjó.

El pasado sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó en Bagdad que el tráfico en el estrecho de Ormuz podría reabrirse en un plazo de siete días si Estados Unidos acepta la propuesta de Teherán, la última ofrecida en el marco de las negociaciones.