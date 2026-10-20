Convocan protestas contra la visita de Milei a una universidad pública de Madrid

MADRID. La Plataforma URJC por la Pública convocó una protesta en el campus a las 12:30 hora local (10:30 GMT), media hora antes del acto agendado, según indicaron en las redes sociales.

El objetivo es expresar su “firme rechazo” a la visita de Milei, que participará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca que se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos.

Javier Milei visitará mañana la Universidad Rey Juan Carlos de #Madrid



Diversos colectivos de estudiantes han organizado una movilización contra su visita.



La protesta se produce en el contexto de movilizaciones por la defensa de la educación pública, donde el sector se… pic.twitter.com/Iuh7HU6tZn — España en Guerra (@EspanaEnGuerra) October 20, 2026

La organización estudiantil exigió que se cancele la invitación de Milei y esgrimió que, bajo su mandato, Argentina se ha convertido “en el laboratorio del anarcocapitalismo, con un coste social” que afecta a millones de personas.

Además, recalcó que durante su presidencia los estudiantes y rectores de las universidades argentinas llevan “meses movilizándose contra los recortes”, por lo que piden al rectorado de la URJC que se “desvincule públicamente de este acto”.

Por su parte, la Organización Estudiantil Socialista (OES) de Madrid convocó una concentración a las 12:00 horas (10:00 GMT) frente a la biblioteca del campus contra la presencia de “discursos fascistas” en la universidad, señalaron en una publicación en redes sociales.

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Este miércoles Javier Milei pretende acudir al campus de Vicálvaro de la URJC a dar una charla, acompañado por Isabel Díaz Ayuso. Desde la OES no vamos a permitir que se aúpen discursos fascistas en nuestros campus.



¡Fuera reaccionarios de la Universidad! pic.twitter.com/tvq8nQL1bA — Madrid OES (@OES_Madrid) October 20, 2026

Desde esta organización afirmaron que el presidente argentino plantea “un marco de austeridad y privatizaciones en favor de un capitalismo salvaje”, que llevó a los estudiantes de Argentina a manifestarse en las calles “contra sus políticas por destruir universidades enteras, en un marco represivo sin precedentes”.

También llamaron a las movilizaciones desde el Partido Comunista en Madrid y la Juventud Comunista, quienes pidieron denunciar la “actitud servil” de la universidad para con “alguien que está destruyendo activamente la educación pública y desmantelando cualquier atisbo de derechos sociales en su país”.

“Milei debería ser declarado persona non grata en nuestro país y en nuestra universidad”, denunciaron en X.