Demócratas denuncian una "injerencia" de Milei en las elecciones legislativas de EE.UU.

En un comunicado publicado en X, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, afirmó que las elecciones estadounidenses las deciden los votantes del país y no los jefes de Estado extranjeros.

"El respaldo del presidente Milei es una intromisión inapropiada en nuestra democracia", señaló Meeks, quien pidió al mandatario argentino que respete los principios democráticos que, según dijo, comparten ambos países.

El congresista sostuvo que el Congreso debe seguir dejando claro que cualquier "injerencia electoral extranjera" es inaceptable y advirtió de que la relación entre Estados Unidos y Argentina se basa en el respeto mutuo y los valores democráticos compartidos.

Milei expresó su apoyo a Salazar en un video publicado por la propia congresista, en el que destacó su defensa de la libertad, la democracia y el libre mercado, y pidió respaldar su reelección.

Salazar, republicana de origen cubano, representa al distrito 27 de Florida y es una de las voces más cercanas al presidente Donald Trump en el Congreso, especialmente en asuntos relacionados con Cuba y Venezuela.

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La denuncia se produce después de que los demócratas cuestionaran la semana pasada el respaldo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a la misma congresista, al considerar que la participación de un mandatario extranjero en una campaña estadounidense pone en riesgo el apoyo bipartidista que ha caracterizado durante décadas la relación entre Washington y Bogotá.