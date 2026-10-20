EEUU despliega en Bulgaria un avión de patrulla marítima tras los ataques a mercantes

El Ministerio de Defensa búlgaro confirmó a EFE que la aeronave patrulla el mar Negro, aunque declinó precisar cuánto tiempo permanecerá en el país.

El aparato llegó el 18 de octubre desde la base aeronaval de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

"Los vuelos forman parte de las medidas de mayor vigilancia en la zona anunciadas por el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, tras los ataques con drones contra buques mercantes", explicó esa fuente de Defensa.

El P-8A Poseidon, basado en el Boeing 737-800, está especializado en vigilancia marítima, lucha antisubmarina y seguimiento de buques de superficie, para lo que dispone de radar, sensores electroópticos y otros sistemas avanzados.

Según el portal especializado Maritime.bg, la aeronave realiza vuelos diarios al este de Varna, con tramos por debajo de los 2.800 metros de altitud, un perfil habitual en misiones de vigilancia marítima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bulgaria solicitó el viernes a la OTAN el despliegue de aviones de combate, equipos antidrones y misiles antiaéreos tras los ataques contra siete buques mercantes frente a las costas búlgaras y rumanas desde el 5 de octubre, que dejaron al menos dos marineros muertos, 28 desaparecidos y tres embarcaciones hundidas.

Aunque Bulgaria ha sugerido que Rusia puede estar detrás de los ataques no ha señalado expresamente a Moscú por la falta de pruebas materiales.