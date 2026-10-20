EEUU, dispuesto a resolver trabas por sanciones para que India refine más crudo venezolano

La India "está dispuesta (a refinar más petroleo venezolano). Puede que haya algunos impedimentos relacionados con las sanciones y otras cuestiones que tendremos que resolver", declaró Rubio en Bombay, donde destacó la capacidad india para procesar crudo pesado.

El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó qué restricciones sería necesario modificar ni anunció medidas concretas para hacerlo.

Rubio describió a la India como una "superpotencia del refino" y destacó que dispone de instalaciones capaces de procesar crudo pesado, una capacidad que, según recordó, ya ha utilizado en el pasado.

"Creo que, a medida que haya más petróleo venezolano disponible, es algo que pueden hacer", sostuvo al ser preguntado por el papel de la India para atender la demanda energética mundial.

El secretario de Estado señaló, además, que la India cuenta con concesiones petroleras previas en Venezuela que podrían permitirle aumentar su propia producción en el país sudamericano, sin identificar los proyectos ni ofrecer estimaciones sobre los volúmenes adicionales.

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Rubio reconoció que Venezuela no puede compensar por sí sola, de forma inmediata, un eventual déficit de suministro derivado de las tensiones internacionales, a las que aludió sin especificarlas.

"No estoy afirmando que Venezuela por sí sola pueda cubrir el déficit que podrían causar algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo", señaló, aunque sostuvo que su aportación puede aumentar con el tiempo y que "a corto plazo, sin duda puede ayudar".

El responsable estadounidense añadió que esta cuestión será uno de los asuntos que abordará con la parte india.

En materia comercial, Rubio afirmó que ambos países están "muy, muy cerca" de cerrar un acuerdo, aunque no dio una fecha para su conclusión.

"Esperamos tener pronto buenas noticias que anunciar y firmarlo después", declaró.