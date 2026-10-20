El mexicano Jorge Volpi, autor del mes en el Cervantes de París frente a la era de la IA

"No creo que la gran literatura vaya a desaparecer, pero seguramente va a ocupar un lugar marginal en el imaginario de la sociedad", reflexionó en un coloquio titulado 'La literatura hispanoamericana entre París y Madrid', junto a Gustavo Guerrero (autor y editor en la casa francesa Gallimard), que sirvió para lanzar el programa de Volpi en la capital francesa.

El autor opinó que la industria literaria en la era de la IA va a ir más hacia el "entretenimiento" y se va a alejar de la búsqueda del "riesgo" y de hacerse preguntas. Además, vaticinó que habrá una inundación de escritos porque la tecnología permitirá escalar la producción de literatura de entretenimiento de una manera nunca vista.

En el coloquio con Guerrero, de origen venezolano, departió también sobre el mito que es París para los autores latinoamericanos, junto a Madrid y Barcelona y también Los Ángeles y Nueva York, aunque el atractivo de estas dos últimas ciudades, dijo, ha retrocedido "en la misma medida en la que (el presidente Donald) Trump iba ganando elecciones".

"Quienes querían ir a Estados Unidos ya no pueden hacerlo, Francia ya dejó de ser ese lugar tan simbólico, Barcelona dejó de ser un lugar atractivo por la primacía del catalán y Madrid se convirtió en el lugar al que empezaron a venir más autores latinoamericanos", reflexionó el responsable de títulos como 'En busca de Klingsor' o 'El fin de la locura'.

Autor de casi una veintena de novelas y relatos y de una decena de ensayos, Volpi abordó igualmente la importancia de los clubes de lectura y la configuración del mercado editorial en América Latina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre esto, más allá de la concentración en grandes grupos de las empresas de edición, llamó particularmente la atención sobre "el sistema librero, que se ha ido derrumbando de manera estrepitosa".

En su país, que con 130 millones de habitantes contiene el mayor número de hispanoablantes, explicó que hay menos librerías que en Barcelona, ya que han sido fagocitadas por las grandes cadenas y superficies comerciales.

También lo comparó con la situación de España, donde el mercado no ha dejado de crecer desde la pandemia y donde hay más editoriales independientes. Pero, pese a la visibilidad de los autores latinoamericanos, solo representan el 6 % de la facturación editorial española total.

En Francia, a pesar de los lazos históricos culturales, se ve también un decaimiento del interés por lo latinoamericano y por el español, apuntó por su parte Guerrero.

El miércoles, en la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes parisino, Volpi tendrá un encuentro con lectores para conversar sobre su obra, su método de trabajo y sus propias lecturas, y el jueves se encargará de pronunciar la conferencia anual Sorbonne-Cervantes, una iniciativa conjunta entre la prestigiosa universidad francesa y la entidad de promoción del castellano.

Ese evento, que sirve como inauguración del año académico de la Facultad de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y que el año pasado estuvo protagonizado por la española Rosa Montero, versará sobre la IA y el género de la ficción.