El Parlamento polaco aprueba reforma para flexibilizar el derecho al aborto

El primer proyecto de ley -presentado por el partido de centroderecha Coalición Cívica (KO), del primer ministro Donald Tusk, y La Izquierda- despenaliza parcialmente la interrupción del embarazo y elimina las sanciones penales por ayudar a realizar un aborto, que actualmente puede castigarse con hasta tres años de prisión.

El segundo proyecto, presentado por los aliados más conservadores de la coalición, Polonia 2050 y el Partido Popular Polaco (PSL), revierte los efectos de un fallo de 2020 del Tribunal Constitucional (TK), máximo órgano judicial de Polonia, que hizo ilegal el aborto en casos de malformaciones fetales graves.

El primer proyecto de ley se aprobó con 217 votos a favor, 213 en contra y tres abstenciones. El segundo proyecto de ley, el de carácter más conservador, se aprobó con 233 votos a favor, 203 en contra y una abstención.

El gobierno centrista y proeuropeo de Tusk prometió flexibilizar las leyes sobre el aborto antes de ganar las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero las diferencias dentro de su coalición han retrasado el proceso.

Polonia: en qué casos está permitido el aborto

Actualmente, el aborto solo está permitido en dos circunstancias: cuando el embarazo es consecuencia de un crimen, como una violación o un incesto, o cuando pone en riesgo la vida o la salud de la madre.

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El fallo de 2020 del Tribunal Constitucional dictaminó que las anomalías fetales graves no constituyen motivos legales para abortar. Antes de ese fallo, 98% de los abortos legales en Polonia se realizaban por este mecanismo.

Según datos del Fondo Nacional de Salud de Polonia (NFZ), durante el primer semestre de 2026 se realizaron solo 573 abortos en hospitales públicos del país.

El año pasado, los hospitales públicos realizaron 851 abortos, según el NFZ.

Las nuevas restricciones desencadenaron una ola de protestas en todo el país, que se convirtieron en las mayores manifestaciones multitudinarias en Polonia desde el movimiento anticomunista de 1989.

Sin embargo, ahora le corresponde pronunciarse al presidente conservador nacionalista Karol Nawrocki, quien llegó al cargo apoyado por el anterior gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), responsable de impulsar y mantener vigente el fallo judicial de 2020 contra el aborto.