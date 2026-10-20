El TIDM convoca a Argentina y R. Unido en noviembre para arbitraje por crudo en Malvinas

Según informó este martes en un comunicado el TIDM, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente de dicho tribunal, Maurice K. Kamga, fijó esos días para la vista, que será pública y se celebrará en la sala principal del tribunal, sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina el pasado martes.

Ese día, el Gobierno argentino solicitó dichas medidas "con arreglo al apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", en el marco de su contencioso sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental, recordó el tribunal.

Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y deje de "impedir" que Argentina "cumpla con su obligación" de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia".

El Ejecutivo del presidente Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa".

El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.

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Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.

El pasado 28 de septiembre, el Ejecutivo argentino anunció que iniciaría una solicitud de arbitraje al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el TIDM.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto armado después de que la junta militar argentina ocupara las islas por la fuerza el 2 de abril de 1982.

La guerra, que terminó en junio de ese año, provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres isleños civiles.

Después del conflicto armado, el Reino Unido reforzó la defensa del territorio y tiene una importante base militar costeada por Londres.