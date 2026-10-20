Francia reconoce errores de seguridad y anuncia un dispositivo "masivo" para el sábado

"Hemos aprendido la lección", dijo Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde reconoció que el dispositivo policial del pasado fin de semana fue "demasiado estático" y que no movilizaron suficientes agentes.

El jefe del Ejecutivo aseguró que la prioridad es "recuperar el orden de forma inmediata" y aseguró que los toques de queda parciales impuestos desde anoche en algunas grandes ciudades "han permitido devolver la calma".

El primer ministro reconoció que las fuerzas del orden se aplicaron para evitar que grupos "organizados" llegaran al Elíseo o a la sede del Gobierno y señaló que "en una democracia no se permite a grupúsculos facciosos" alcanzar los centros de poder.

El primer ministro justificó los errores cometidos porque afrontaron "una forma de actuar inédita" que generó "una confusión en la manera de garantizar el orden público".

Y también que no se tuvieron en cuenta de forma suficiente las vacaciones que habían solicitado algunos agentes y que los servicios de inteligencia habían minimizado la amplitud de la movilización que se produjo.

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En el mismo marco, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que el despliegue policial "será mayor", al tiempo que "se revisará la doctrina en términos de medios, de volumen" pero también en "reactividad, de movilidad, para impactar en los grupos que atacan a las fuerzas del orden de manera extremadamente planificada".

Frente a las críticas de diversos grupos de la oposición, que acusaron al Gobierno de "ineptitud", "comportamiento amateur" y "falta de planificación", Nuñez indicó que pusieron sobre la mesa todo lo que tenían a su alcance, pero quizá no de la forma adecuada.