Fujimori y Noboa acuerdan una lucha conjunta de Perú y Ecuador contra el crimen organizado

"Hoy estamos en un mismo lado, luchando contra la criminalidad organizada, ese es el mensaje que Perú y Ecuador le dan al mundo", señaló Fujimori al término del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima.

Noboa remarcó, por su parte, que ambos países afrontan un proceso que busca dar "tranquilidad" a sus ciudadanos en la lucha contra la criminalidad porque "hoy esa paz está amenazada".

"Y nosotros lucharemos juntos para sacar adelante a nuestros países", enfatizó.

Al término de la reunión, los gobernantes suscribieron la Declaración de Lima y asistieron a la firma de memorandos de entendimiento para la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y entre la empresa estatal Petroecuador y la peruana Petroperú para el fortalecimiento de la cooperación y la integración energética entre ambos países.

Fujimori destacó, en ese sentido, los "vínculos de amistad, cooperación y confianza que se han construido en los últimos 30 años", después de que ambos países suscribieran en 1998 un acuerdo de paz que puso fin a sus disputas territoriales.

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La gobernante aseguró, en ese sentido, que ahora "Perú y Ecuador dan un mensaje muy poderoso al mundo", que afronta un escenario de "guerra, violencia", pero los dos países están "como hermanos, cosechando esa paz" y han decidido cooperar para afrontar "retos enormes", como el embate de la criminalidad y el impacto del fenómeno de El Niño.

Noboa señaló que los dos países afrontan "el mismo reto" que plantea el fenómeno de El Niño y de "superar una crisis energética que con la variabilidad del clima es sumamente difícil".

"Hoy también estamos en un nuevo proceso de paz, que debe ser más profundo, debe ser para darle paz a las familias, para que no haya criminalidad, darle paz económica", acotó.

El mandatario remarcó que "este proceso de paz y transformación regional debe ser acompañado y hecho en conjunto" y "trabajado con un esfuerzo que nunca antes se haya visto en esta región".

Durante el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional se presentaron los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, que se celebró este lunes en Lima con la participación de los ministros de Exteriores de Perú, Carlos Espá, y de Ecuador, Roberto Kury.

En esta cita, los cancilleres revisaron el trabajo en la zona de la frontera bilateral sobre temas de seguridad, comercio e integración, evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y aprobaron los nuevos compromisos de trabajo 2026.

Además, Noboa traspasó a Fujimori la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2026-2027.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador comenzaron a fortalecerse en 1998, tras la firma de un acuerdo de paz que puso fin a unas históricas diferencias limítrofes que generaron conflictos a lo largo del siglo XX entre ambos países.

Noboa visitó Lima el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de Fujimori como presidenta, una ocasión en la que acordaron seguir profundizando la relación bilateral, cooperar frente al crimen organizado y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.