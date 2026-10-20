Hay 123 personas que han ingresado en prisión en Francia por los actos de violencia

"Evidentemente, el Estado ha fallado", reconoció Darmanin en una entrevista a la emisora Europe 1, cuando se le preguntó por los alrededor de 3.000 comercios que fueron saqueados y de los edificios públicos atacados, como el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que fue incendiado y quedó en buena parte destruido.

El ministro explicó que esos 123 encarcelamientos incluyen los que han ingresado en prisión provisional en espera de juicio y los que lo han hecho porque ya han sido condenados en las primeras comparecencias inmediatas que se organizaron el lunes en varios tribunales.

Destacó que en Limoges hay 10 encarcelados por los enfrentamientos con la policía, sin vincularlos con el incendio del ayuntamiento.

Preguntado sobre el hecho de que los jueces estén estudiando si ese incendio puede calificarse de acción terrorista, el ministro no quiso pronunciarse porque no es de su competencia.

Se limitó a contar que los investigadores analizan si fue "un acto organizado y terrorista" y en cualquier caso, insistió en que en Limoges y en otras ciudades hubo acciones "organizadas" por parte de los alborotadores y detrás estaba "la ultraizquierda".

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"Hay que combatir esas organizaciones de ultraizquierda" -afirmó- y eso significa declararlas prohibidas y llevar a sus miembros ante los tribunales.

Preguntado sobre la pertinencia de declarar el estado de emergencia como han pedido muchos políticos de derechas, en lugar de recurrir a toques de queda "selectivos", que ha sido la opción del presidente francés, Emmanuel Macron, Darmanin respondió que "no hay que excluirlo por principio".

Pero añadir que lo que permitiría en particular el estado de emergencia es hacer registros administrativos, sin la intervención del juez para buscar armas.

Y en estos pillajes, añadió no ha habido muchas armas. A su juicio, lo que hace falta es "mucha firmeza, mucha demostración de fuerza".

El titular de Justicia había indicado el lunes por la noche que la acción policial había permitido hasta entonces que hubiera más de 2.500 personas bajo arresto.