La actriz Christina Applegate revela que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo

La actriz Christina Applegate revela que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple y afirmó sentirse desconcertada al tener que "volver al punto de partida" tras años de incertidumbre sobre su estado de salud.