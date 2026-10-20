La cantante María Becerra cerrará con un espectáculo la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

“¡La nena de Argentina (apodo de Becerra) dice presente en la Marcha del Orgullo!”, publicó la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en una publicación en la red social X, donde confirmó que la artista cantará en el escenario principal de evento que reúne cada año a miles de personas para reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI.

“Este año el cierre de la marcha se viste de gala y se baila bien fuerte”, añadieron los organizadores en el anuncio, en el que invitaron a participar de la movilización, que tendrá su epicentro en Buenos Aires y se replicará en varias ciudades del país.

La participación de Becerra, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, será uno de los momentos centrales de una jornada que combinará la marcha por el centro de la capital argentina con actividades culturales, música y propuestas vinculadas con la diversidad, así como las tradicionales carrozas y una Feria del Orgullo.

La marcha mantendrá su fecha original después de que las organizaciones y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires acordaran adaptar el recorrido para compatibilizar la movilización con el operativo de seguridad previsto por la visita del papa León XIV, que tiene planeado viajar al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según la información difundida, la movilización comenzará en una de las arterias principales del centro de la ciudad y culminará a pocos metros del Congreso argentino, donde estará instalado el escenario principal.

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La Marcha del Orgullo se celebra en Argentina desde 1997 el primer sábado de noviembre, en conmemoración de la fundación de Nuestro Mundo, el primer colectivo homosexual del país y uno de los primeros en Latinoamérica.