Las plataformas se activan para evitar la venta de lo robado en los saqueos en Francia

El primero de esos compromisos es reforzar su cooperación con las autoridades nacionales, y en particular con los investigadores, para identificar y señalar los contenidos potencialmente ilícitos y transmitir los datos para determinar quién está detrás, explicó en un comunicado el Ministerio de Comercio.

También activar "una vigilancia reforzada" e intensificar la moderación para detectar anuncios de productos obtenidos con los pillajes de comercios, pues el Ejecutivo ha estimado que hubo unas 3.000 tiendas afectadas por todo el país.

Para eso, prestarán atención a elementos como precios anormalmente bajos o la salida a la venta de lotes de productos nuevos, pero también a las demandas de compra.

Las plataformas advertirán a sus usuarios del riesgo de ser sancionados en caso de implicarse en la venta de objetos robados, una práctica que está regulada por el delito de receptación.

Igualmente van a transmitir regularmente a las autoridades los resultados cifrados de sus medidas para retirar "anuncios problemáticos" y de los casos comunicados.

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Esos compromisos se acordaron en una reunión el lunes con el ministro de Comercio, Serge Papin, y la ministra delegada de la Inteligencia Artificial y la Economía Digital, Anne Le Hénanff, en la que participaron las plataformas Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok.

La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) había estimado desde el domingo que los daños por los saqueos de tiendas se cifrarán en "cientos de millones de euros".

Para evitar que los pillajes y los desórdenes se reproduzcan, el Gobierno puso en marcha, ya en la noche del lunes al martes, una serie de toques de queda en algunas ciudades o sectores limitados de ciudades en las grandes urbes, así como prohibiciones de concentraciones también localizadas en zonas consideradas sensibles.