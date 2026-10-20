Le Pen amplía su ventaja en presidenciales francesas de 2027 tras disturbios, según sondeo

La encuesta, realizada entre el sábado por la noche y el lunes -momento álgido de los disturbios en Francia-, sitúa a la líder de la Agrupación Nacional (RN) entre el 34 % y el 38 % de los votos en la primera vuelta, entre uno y dos puntos más que en la medición anterior en los escenarios comparables.

En una eventual segunda vuelta, Le Pen vencería a todos los candidatos incluidos en el estudio: Obtendría el 56 % frente al ex primer ministro Edouard Philippe, el 58 % frente al ex primer ministro Gabriel Attal, el 59 % frente al expresidente socialista François Hollande y el 57 % frente al eurodiputado Raphaël Glucksmann, ganador de las primarias socialdemócratas.

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Su ventaja sería aún mayor (un 68 %) frente al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a quien el Gobierno francés señala como responsable último de los disturbios.

Según el director general de opinión de Ifop, Frédéric Dabi, Le Pen es la única candidata que sale reforzada de los acontecimientos recientes y consolida su imagen como representante del orden.

Philippe, líder del partido Horizontes, caería al 15 % en el escenario en el que concurre como único candidato del bloque centrista, tres puntos menos que en la encuesta anterior y seis por debajo del nivel registrado tres semanas antes.

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En la izquierda, Mélenchon se situaría entre el 15 % y el 20 % de los votos y ocuparía la segunda posición en todos los escenarios estudiados, solo o empatado con otro candidato. Glucksmann obtendría entre el 12 % y el 16 %.

El sondeo también refleja dificultades para los candidatos de la derecha tradicional, ya que el exministro de Interior Bruno Retailleau, de Los Republicanos (LR, conservadores), lograría entre el 5 % y el 7,5 %, mientras que el alcalde de Cannes, David Lisnard (ex LR y fundador de Nouvelle Énergie), alcanzaría hasta el 7 %.