Macron logra compromisos del Golfo para 200.000 toneladas mensuales de diésel para Francia

Emiratos Árabes Unidos aportará 100.000 toneladas al mes y Baréin otras tantas, según fuentes de la Presidencia francesa.

Estos volúmenes se suman a las 95.000 toneladas que Arabia Saudí ya se había comprometido a suministrar en octubre y noviembre.

En conjunto, las 295.000 toneladas representan alrededor del 10 % del consumo de diésel de Francia, según el Elíseo, que no cuantificó el posible impacto de los acuerdos en los precios de los carburantes.

Este anuncio llega en un momento de gran conflictividad social en Francia por el encarecimiento de la vida, en parte por la subida de los precios de la energía y que el sábado estalló en movilizaciones masivas de protesta, durante las cuales se produjeron actos de extrema violencia, vandalismo y saqueos.

Precisamente, Macron visita esta semana Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar para reforzar la cooperación energética y abordar las consecuencias de la guerra en la región.

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El Elíseo atribuyó los compromisos alcanzados a la relación de confianza con los países del golfo Pérsico, a los que considera socios fiables.

Las tensiones regionales han afectado al tráfico marítimo y a las exportaciones energéticas, especialmente por las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.

Baréin, que alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense, ha sido blanco de ataques iraníes, mientras que Catar también ha sufrido las consecuencias del conflicto, lo que ha dificultado el tránsito de buques metaneros y reducido sus exportaciones de gas natural licuado (GNL).

Durante la gira, según el Elíseo, Macron tiene previsto también trabajar con los dirigentes de los países del golfo Pérsico para reducir el coste de los seguros marítimos por atravesar el estrecho de Ormuz, cuyas primas se han disparado desde el comienzo de la guerra.