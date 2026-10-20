Regulador chileno investiga pérdidas millonarias en fondos privados de pensiones

El regulador explicó en un comunicado que el objetivo del proceso administrativo es determinar "si las AFP habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia" establecido en la legislación y, de ser así, aplicar las sanciones correspondientes.

"Las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran", indicó la superintendencia en un comunicado.

La polémica estalló a mediados de octubre cuando se conoció que el fondo E, el más conservador del sistema, acumula una caída real del 10,4% entre enero y septiembre.

El desplome se debe en gran parte a una apuesta con derivados sobre tasas de interés de Estados Unidos, cuyas pérdidas se estiman en 7.700 millones de dólares y afectan a más de 770.000 afiliados, de los cuales un 10 % tiene más de 60 años.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno ultraconservador respalda "al 100 %" la decisión tomada por el ente regulador y que el objetivo de la investigación es "cuidar el interés de la gente".

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"Son las personas las que han sufrido una pérdida y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP", añadió el ministro.

La Asociación de AFP aseguró la semana pasada en un comunicado que no se trató de una "apuesta" sino de una "estrategia de largo plazo" e indicó que el uso de derivados financieros es común a nivel global para ajustar los flujos de renta fija.

Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980) y cuestionado transversalmente por las bajas pensiones que otorga, el sistema chileno fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto.

Cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y a elegir entre cinco tipos de fondo (A, B, C, D y E) en función de su aversión al riesgo.

Las AFP gestionan esos fondos y obtienen beneficios millonarios tras invertirlos en los mercados.