Treinta años de cárcel para guatemalteco por muerte de 53 migrantes en un camión en EE.UU.

Miranda Orozco, de 39 años, se había declarado culpable en julio pasado de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México a EE.UU. durante un día en el los termómetros marcaba en el exterior más de 38 grados celcius. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas), 48 migrantes ya habían fallecido.

Otros cinco migrantes murieron durante su trasladado a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.

En agosto de 2024, el guatemalteco fue arrestado en su país a petición de Estados Unidos para su extradición.

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La detención del hoy sentenciado formó parte de una operación a gran escala durante la cual las fuerzas del orden guatemaltecas ejecutaron múltiples órdenes de registro y arresto en todo el país. Miranda Orozco fue extraditado de Guatemala en marzo de 2025.

"Esta sentencia aporta una medida de rendición de cuentas por una tragedia que cobró 53 vidas y devastó a numerosas familias", afirmó -en un comunicado- John A. Condon, director ejecutivo asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Por su parte, el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, advirtió que la sentencia pone de ejemplo que los traficantes de inmigrantes "no pueden eludir su responsabilidad" refugiándose en un país extranjero.

Otras dos personas ya fueron sentenciadas por este caso: Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua y Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años de prisión. Juntos enfrentan multas económicas de 250.000 dólares cada uno.

El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., quien se declaró culpable de los cargos relacionados con la tragedia, tiene programada su sentencia para el próximo 11 de diciembre.