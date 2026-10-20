Varios pandilleros haitianos mueren en un operativo de búsqueda de militares salvadoreños

La GSF reportó este martes los fallecimientos y heridos en un comunicado, en el que señaló que "continúan las operaciones de búsqueda de cuatro de sus efectivos, originarios de El Salvador", con quienes se perdió contacto tras la emboscada que sufrieron hace dos días en la zona de Santo, de la comuna de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

"Desde el domingo, tropas de la GSF han estado llevando a cabo operaciones en la zona y han entrado en combate con miembros de pandillas armadas, contando con apoyo de helicópteros. Los informes preliminares indican que varios pandilleros resultaron muertos y otros heridos durante los enfrentamientos", señaló esa fuerza multinacional creada por la ONU.

La información añadió que cuatro efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas también sufrieron heridas en la operación de búsqueda de los militares salvadoreños y recibieron atención médica.

"La GSF expresa su agradecimiento al Gobierno de El Salvador por su estrecha coordinación y por el apoyo adicional brindado en respuesta a este incidente", agregó la Fuerza, al tiempo que instó nuevamente a los habitantes de Santo y comunidades aledañas a que permanezcan en sus casas y eviten las áreas donde se llevan a cabo las operaciones.

Este es el segundo comunicado difundido por la GSF desde que el domingo informó del ataque a un vehículo en el que se movilizaban los cuatro militares salvadoreños, y es la primera vez que reconoce la pérdida de contacto con los soldados, así como su nacionalidad.

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La GSF fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

El comandante de la GSF es el mayor general Edernebat Batsuuri, de Mongolia, quien tiene bajo su mando a más de mil soldados de su país, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad.

Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.

La violencia y la inestabilidad política han puesto en duda las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, aplazadas varias veces en los últimos años.

Los comicios estaban fijados para el próximo 13 de diciembre, pero su celebración en esa fecha está en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazara el inicio de la campaña y anunciara un nuevo calendario que aún no ha publicado.