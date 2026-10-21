Argentina queda a las puertas de una recesión tras flojo desempeño económico en agosto

Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica -un dato que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB)- registró en agosto pasado un avance de apenas el 0,1 % en comparación con julio último.

Este incremento casi nulo se suma a la caída del 2,8 % que la actividad había registrado en julio pasado.

El comportamiento del indicador hace prever a los expertos que el PIB arrojará un número negativo en el tercer trimestre del año.

Si ese resultado se da finalmente, Argentina, cuyo PIB cayó en el segundo trimestre un 0,6 % con respecto al trimestre anterior, estará técnicamente en recesión.

"El dato de actividad de agosto fue muy malo. Después del desplome de julio, era razonable esperar un rebote que moderara la caída bimestral. Pero eso no ocurrió y la economía se encamina a una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre", señaló Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

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Según un informe de la firma SBS Research, la actividad económica debería crecer en septiembre un 8,6 % con respecto a agosto para evitar una contracción del PIB en el tercer trimestre, "por lo que la recesión técnica es prácticamente un hecho".

De acuerdo con el informe del Indec, la actividad económica registró en el octavo mes del año una caída del 1,7 % en comparación con agosto de 2025, su segunda retracción consecutiva, y en los primeros ocho meses del año acumuló un alza del 1,2 %.

Los datos oficiales confirman que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

Según los datos del Indec, 11 de los 15 sectores que aportan a la medición tuvieron en agosto un desempeño negativo en términos interanuales, entre los que se destacaron la pesca (-15,7 %), la actividad financiera (-3,8 %), el comercio (-3,5 %) y la industria (-3,2 %), estos dos últimos sectores de gran peso en la economía.

Entre las subidas, resaltan las de la actividad minera y de hidrocarburos (+ 11,1 %) y la de hoteles y restaurantes (+3,1 %).

Según Casas, el 'boom' de los sectores exportadores -minería y petróleo- "ya no alcanza para compensar el deterioro del resto de la economía", con la industria y el comercio, "dos sectores clave por su peso en el empleo", en retroceso.

"El problema de fondo sigue siendo la debilidad de la demanda interna. Sin una recuperación del crédito, el consumo y la actividad de los sectores ligados al mercado interno difícilmente logren repuntar", advirtió el experto.

La consultora LCG coincide en que el consumo "tiene un fuerte lastre con la caída del poder adquisitivo del salario formal", al tiempo que apuntó que la inversión lleva cinco trimestres en retroceso.

La firma observó en un informe que la reducción del gasto público ante la caída de la recaudación tributaria para mantener el superávit fiscal primario tiene un "efecto contractivo" en la economía.

"No esperamos que la economía cambie rotundamente la dinámica de los últimos meses del año", afirmó LCG.

En este escenario, la consultora decidió corregir a la baja su proyección de crecimiento para Argentina en 2026, de 1,5 % a la zona del 1 % anual, bastante por debajo de la previsión oficial de 3 % anual incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y más lejos aún de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.