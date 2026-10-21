Arrestado por fraude un gobernador del Banco Nacional de Hungría y ministro de Orbán

El abogado de Matolcsy, Pál Bátki, explicó que ha sido detenido como sospechoso de un delito de fraude económico y de causar un "perjuicio de gran valor al patrimonio del país", así como de falsificación de documentos, informa el portal Telex.hu

La Fiscalía General ha comunicado que está realizando registros penales en varios inmuebles, en relación con el caso del MNB.

La Auditoría Estatal denunció en 2025, con Orbán aún en el poder, la posible malversación de patrimonio público por un valor de varios cientos de millones de euros.

Según estas sospechas, bajo la gestión de Matolcsy el MNB transfirió esos fondos a diferentes fundaciones donde gran parte del dinero desapareció.

Tras la derrota electoral de Orbán el pasado abril y la legada de un nuevo Gobierno conservador, la nueva dirección del MNB presentó en septiembre una denuncia por uso desleal, fraude y abuso de autoridad en relación con varios inmuebles del patrimonio de la entidad.

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El portal 444.hu, por su parte, recuerda que la prensa independiente venía denunciado desde hace una década los "casos sospechosos" relacionados con las fundaciones del MNB, en los que podrían estar involucrados el hijo de Matolcsy.

Ninguna instancia pública investigó nunca esas denuncias.

Tisza, el partido del nuevo primer ministro Péter Magyar, creó el pasado mayo una comisión parlamentaria para aclarar la situación en el Banco.

Una de las promesas electorales de Magyar fue investigar la corrupción durante los 16 años de gobierno con mayoría absoluta de Orbán y recuperar los bienes perdidos.

Hungría fue el país más corrupto de la Unión Europea entre 2022 y 2025, según el informe del año pasado de la ONG Transparencia Internacional.