Chavismo y oposición acuerda comisión paritaria para gestionar oro retenido en Reino Unido

Al seguir lo acordado en el primer ciclo en agosto, cuando las partes pactaron la recuperación de estos activos que por mucho tiempo estuvieron bajo el control de la oposición, ahora se avanzará en la conformación de esta comisión a fin de que los recursos puedan ser utilizados en la población afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y la "recuperación de los servicios públicos".

Se acuerda "reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra", dice el texto leído por el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

Según declaró a la prensa la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, su comisión conversó con representantes del Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que fueron transferidos al control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.

Figuera además aseguró que el oro venezolano depositado en este banco ahora equivale al doble del valor que tenía en 2019.

Las partes además acordaron tener como prioridad "la recuperación económica nacional" y ratificaron "la determinación de unir esfuerzos, para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica" del país y con ello "el desarrollo y ejercicio de los derechos sociales a la salud, alimentación, educación, ingreso de los trabajadores, servicios públicos, entre otros".