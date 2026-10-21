EEUU garantiza respaldo económico a Milei y condiciona apoyo futuro a resultado electoral

“Estamos listos para seguir impulsando el financiamiento de Estados Unidos más allá del 2027 si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, dijo el embajador de ese país en Argentina, Peter Lamelas, durante un discurso en el foro Oil & Gas Patagonia celebrado en la víspera en la provincia de Neuquén y replicado este miércoles por los medios argentinos.

“Pusimos el número de 2027 porque esa es la elección, y nosotros estamos apoyando a este Gobierno, y esa plata va a estar lista hasta 2027. Vamos a ver lo que pasa después”, matizó.

El embajador anunció que su país prevé movilizar hasta 20.000 millones de dólares en inversiones y financiamiento antes de finales de 2027, mediante el Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses.

“Estas son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de la Argentina que se van a hacer realidad”, añadió.

El monto anunciado por Lamelas amplía los 7.000 millones de dólares anunciados semanas atrás para proyectos de energía, minería, infraestructura, transporte y tecnología.

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De esa cifra, unos 6.000 millones de dólares se destinarían al proyecto Argentina LNG, impulsado por la petrolera estatal YPF para producir y exportar gas de Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales del sur del país y foco de grandes inversiones por los incentivos fiscales que ofrece el Gobierno de Milei.

Las declaraciones del diplomático se producen en un contexto de incertidumbre sobre la economía argentina y la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros.

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales, alcanzó el martes los 710 puntos básicos durante la jornada y cerró en 672, su nivel más alto de los últimos doce meses.

En octubre del año pasado, el presidente Donald Trump condicionó también la concesión de ayuda financiera a Argentina a los resultados que obtuviera el partido de Milei en las elecciones de medio mandato que se iban a celebrar semanas después.