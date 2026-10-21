El Gobierno español condena los insultos de Milei contra Sánchez y los tacha de "indignos"

"Es indigno" que una persona que ostenta la más alta representación de su país visite España "con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina", subrayó Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español respondió de este modo a Milei, que hoy llamó "impresentable dictador" y "delincuente" a Sánchez en un acto celebrado en Madrid, y urgió a sacar a los socialistas del Ejecutivo "a patadas".

España es una nación soberana "que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias" a su jefe de Gobierno ni a sus instituciones, "elegidas, libre, democrática y soberanamente", ni tolera tampoco que "nadie enturbie" la convivencia pacífica y democrática del país, según el comunicado ministerial.

Este es un nuevo choque entre ambos Gobiernos desde que Milei es presidente de Argentina, cargo del que tomó posesión en 2023.

Desde entonces, ha efectuado varios viajes a España, ninguno oficial, sin que se reuniera en ninguno con Sánchez, a quien insultó en varias ocasiones.

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En el primero de ellos, en mayo de 2024, el mandatario argentino participó en un evento organizado por el partido de extrema derecha Vox, en el que llamó "calaña" al gobernante español y "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con la llamada a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.