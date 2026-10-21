El Kremlin dice que China ya comenzó preparativos de reunión entre Putin, Trump y Xi

"Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen", donde se celebrará la cumbre el 18 y 19 de noviembre, dijo el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica.

Ushakov hizo estas declaraciones al término del encuentro entre Putin y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, que se celebró en San Petersburgo.

Explicó que la posibilidad de una reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino, que no rechaza ninguna de estos países, fue uno de los asuntos que abordaron Putin y Witkoff.

En este sentido, señaló que la parte rusa expuso algunas "consideraciones prácticas" en relación con el posible contenido de las negociaciones trilaterales.

Putin propuso este miércoles al emisario de la Casa Blanca abordar una cumbre con los líderes de EE.UU. y de China, en noviembre, que calificó de "posible".

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Mientras Pekín mantuvo silencio, Trump expresó esta semana su disposición a participar en dicha cumbre en la ciudad china de Shenzhen.

Eso sí, Trump aseguró que la reunión debería estar centrada en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto en el arreglo en Ucrania.

El Kremlin respaldó la propuesta de Trump y la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, pero no mencionó el arsenal chino y sí el de Francia y el Reino Unido.