'Fanático', la canción de Lali Espósito con la que Sánchez le responde a Milei

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez en X junto a una fotografía de su teléfono móvil en la que se veía que estaba reproduciendo la canción de Lali.

Espósito, de 35 años, se ha posicionado en los últimos tres años como una de las principales voces opositoras a Milei en el mundo del espectáculo.

En septiembre de 2024 lanzó la canción 'Fanático', un sencillo en el que combina la fuerza del rock con el sonido pop y cuya letra y videoclip están llenos de mensajes que hacen recordar su enfrentamiento ideológico con el mandatario.

"Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca", canta Espósito en el estribillo de la canción, que en otro fragmento dice "su mayor fantasía es un día ser yo" y muestra a un hombre con patillas y chaqueta de cuero negra y hablando y gesticulando a la manera de Milei.

Los intercambios entre Espósito y el mandatario comenzaron después de que la cantante lamentara su victoria en las elecciones primarias celebradas en agosto de 2023, al expresar: "Qué peligroso. Qué triste".

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Desde entonces, han cruzado acusaciones con frecuencia, tanto en redes sociales como en distintos actos y espectáculos.

El presidente argentino irrumpió este miércoles en la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en España con una visita a Madrid en la que tachó de "impresentable dictador" a Sánchez, defendió de nuevo que las Malvinas son argentinas y no confirmó si asistirá a la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre.

A poco más de un mes de las elecciones generales adelantadas en España, Milei se presentó como "amigo" de la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP), una de las principales opositoras a Sánchez y con quien se vio, y del líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.