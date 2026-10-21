Gran expectativa y filas de miles de personas para el debut de BTS en Argentina

El grupo realizará tres conciertos entre este miércoles, el viernes y el sábado con un gran despliegue del espectáculo que los acompaña en el marco de la gira 'Arirang World Tour', y la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires agotó su capacidad hotelera por la enorme demanda de los representantes argentinos del ARMY, grupo de seguidores de BTS a nivel internacional.

Una fila de kilómetros de asistentes, en su mayoría mujeres jóvenes, comenzó a formarse en las primeras horas del miércoles con la intención de ingresar apenas se abrieran las puertas, aunque el concierto no comenzará hasta las 20:00 hora local (23:00 GMT).

Se calcula que unas 150.000 personas asistirán a las tres fechas.

"Es una emoción muy profunda", aseguró a EFE una de las fanáticas en La Plata sobre la posibilidad de ver por primera vez a su banda favorita, de la que dijo que la lírica de sus canciones "salvan, hacen reír y llorar".

Hacia el mediodía, los integrantes de BTS arribaron al estadio y saludaron a la multitud a distancia por un momento, lo que generó una ovación entre el ARMY presente.

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"Ellos me salvaron de una depresión muy fuerte con sus letras, para mí son todo", relató a EFE una mujer ataviada con una camiseta con los rostros de los integrantes de BTS, para agregar que llegó a la banda de casualidad y al comenzar a escuchar sintió que las canciones le hablaban de sus padecimientos.

La alcaldía de La Plata invitó a través de redes sociales a los asistentes a los conciertos, en muchos casos llegados desde las provincias más alejadas de Argentina, a recorrer la ciudad durante su estadía, un destino no tan habitual para los espectáculos internacionales que llegan al país, que se vio abarrotado en todas sus opciones de alojamiento.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó un operativo de seguridad y asistencia en los alrededores para custodiar el masivo flujo de personas por el barrio adyacente al Estadio Único.

"Es buenísimo que reconozcan con esta visita que en Argentina hay muchos más fanáticos de la banda de lo que se piensa", comentó a EFE una joven a punto de ingresar.

Spotify informó que en el último año BTS tuvo 250 millones de reproducciones en Argentina, octavo país que más escucha al conjunto a nivel mundial.

El sitio de comercio en línea argentino Tiendanube difundió que la venta de productos vinculados a la banda en el país aumentó 80 % desde el inicio de octubre.

El septeto surcoreano formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook desplegará su espectáculo con un escenario en 360 grados y viene de realizar una doble fecha el 16 y 17 de octubre en Santiago de Chile a lleno completo.

Antes se habían presentado en Bogotá y Lima.