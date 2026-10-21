Hutíes afirman haber atacado con misil un campamento militar cerca del aeropuerto de Aden

El portavoz militar de los hutíes, Yehya Sarea, afirmó en su cuenta en X que "nuestras fuerzas armadas lograron atacar con un misil balístico la sala de operaciones del enemigo saudí en el campamento de Badr, en Adén, y el impacto fue preciso y directo, gracias a Dios".

Por otro lado, testigos afirmaron a EFE que escucharon una potente explosión en la zona que rodea el Aeropuerto Internacional de Aden, que atribuyeron a un ataque con misiles, mientras una columna de polvo se elevaba cerca de las instalaciones.

Hasta el momento ninguna fuente oficial ha reportado víctimas mortales o heridos ni daños materiales en esta acción reivindicada por los insurgentes yemeníes, que afirmaron haberla lanzado contra posiciones de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Aden, la ciudad costera del sur utilizada como capital provisional por el Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente, es un centro estratégico político y de transporte desde que los rebeldes se hicieron con el control de Saná en 2014.

El ataque se produce en medio de una escalada de los combates y una serie de ataques con misiles balísticos en zonas controladas por el Gobierno reconocido.

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El pasado 16 de octubre, funcionarios del Gobierno yemení informaron que dos misiles cayeron cerca de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Aden, a unos 500 metros de un avión de pasajeros que se preparaba para despegar hacia El Cairo, sin producir víctimas.

También el pasado día 15, un ataque con misiles contra el Palacio Presidencial de Al Maasheeq, en Aden, dejó cinco muertos y dieciséis heridos.

Los hutíes afirmaron entonces que su objetivo era un cuartel general de operaciones militares.

Los ataques coinciden con una escalada más amplia del conflicto en el Yemen, que incluye nuevas ofensivas hutíes a lo largo de la costa del mar Rojo y la intensificación de los combates con las fuerzas alineadas con el gobierno reconocido internacionalmente.