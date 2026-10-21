Inauguran el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo que une a Colonia y Buenos Aires

La nave 'China Zorrilla' fue presentada como "el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo" por la empresa Buquebus, que señaló que este cuenta en ambos puertos "con infraestructura de carga especialmente desarrollada para abastecer su sistema de baterías, permitiéndole realizar la travesía y recargar la energía necesaria para continuar su operación".

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, participó del viaje a través del río de la Plata y aseguró a la prensa que se trata de "un momento de mucha alegría" para el país suramericano, ya que lo ubica "en un punto clave".

"Vamos a tener un barco que es totalmente amigable con el medio ambiente, 100 % eléctrico que va a estar conectando la Argentina con el Uruguay y eso representa para los uruguayos más trabajo, más turismo, mejores infraestructuras", dijo Sánchez.

Según el secretario de Presidencia, el país está preparado para avanzar en la movilidad eléctrica.

Por esto, aseguró, el plan de inversiones de la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) convoca a "industrias electrointensivas", como es el caso de la española Solaria, que invertirá en tres centros de datos en Uruguay y en la instalación de 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia.

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Construido por el astillero Incat Tasmania, de Australia, el buque de 130 metros de eslora y 32 metros de manga arribó en septiembre al puerto uruguayo de Nueva Palmira sobre el Black Marlin, un barco semisumergible para transportar embarcaciones de gran tamaño.

En Uruguay, más del 95 % de la energía se genera a partir de fuentes renovables, tras una primera etapa de transformación que se llevó a cabo a partir de la descarbonización casi total de la matriz energética.

Este comenzó en el año 2010 y tuvo una inversión de unos 8.000 millones de dólares.

De hecho, el 98 % de la energía eléctrica generada en 2025 fue de origen renovable y el 8 % de la electricidad generada en el país fue exportada, según datos difundidos por la Dirección Nacional de Energía.