Milei defiende que la relación de Argentina con EEUU no le impide comerciar con China

"¿Por qué no vamos a poder comercializar nosotros si el propio Estados Unidos comercializa con China y de hecho es uno de nuestros socios comerciales más importantes?", indicó en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

Para Milei, comercializar con China no quita poder estar "alineados estratégicamente en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, en lo cultural y en temas de seguridad con Estados Unidos. Es decir, No son proposiciones mutuamente excluyentes", añadió.

"Nosotros desde que llegamos al Gobierno siempre dijimos que íbamos a estar aliados a los valores de Occidente, y quienes mejor representan los valores de Occidente en el mundo son Estados Unidos e Israel", recalcó en el inicio de su séptima visita a España desde que asumió el poder a finales de 2023.

El mandatario argentino, que no se va a reunir en este viaje con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó que la Constitución de Argentina está inspirada en la de Estados Unidos.

"Por lo tanto, compartimos valores culturales y valores económicos (...) y nos queremos unir en lo que tiene que ver en lo comercial y lo que tiene que ver en lo financiero. Eso no nos impide tampoco tener relaciones comerciales con China", sostuvo.